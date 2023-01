Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Pkw-Fahrer touchiert Radfahrer - Unfallzeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am Montag (09.01.) wurde die Polizei Gütersloh über einen Verkehrsunfall auf dem Grasweg im Ortsteil Bornholte informiert, bei welchem ein 41-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Zuvor befuhr der Verler mit seinem Fahrrad den Grasweg vom Veilchenweg kommend in Richtung Schmiedestrang. Hierbei überholte ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Pkw Kombi den Radfahrer und touchierte den 41-Jährigen dabei. In der Folge stürzte der Mann mit seinem Rad in eine angrenzende Wiese. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Im Rahmen der späteren Unfallaufnahme gab der 41-Jährige an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben zu wollen.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise auf den unbekannten Fahrer des dunklen Pkw Kombi geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell