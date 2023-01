POL-GT: Sprinter in Steinhagen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Ein Einfamilienhaus an der Jahnstraße war am Dienstag (10.01) für bislang unbekannte Täter Ziel eines Einbruchs. In der Zeit von 10.15 - 21.00 Uhr schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und durchsuchten die Wohnräume anschließend nach Wertgegenständen. Den Erkenntnissen zufolge wurden eine geringe Menge Münzgeld und eine Uhr ...

