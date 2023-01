Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere aufgebrochene Wohnmobile - Einbruch in Holzhütten auf Abenteuerspielplatz +++

Oldenburg (ots)

Insgesamt vier Wohnmobile wurden vergangenes Wochenende auf einem Gelände eines Autohauses in der Wilhemshavener Heerstraße in Oldenburg aufgebrochen. Im Zeitraum zwischen dem 13. Januar und dem 16. Januar gelang es den Dieben aus den Wohnmobilen elektronische Geräte und Werkzeug zu entwenden. In der Zeit von Dienstag bis Freitag kam es bereits auf einem anderen Firmengelände in Oldenburg Etzhorn zu einem Einbruch in ein Wohnmobil (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5416263). (78212)

Am gleichen Wochenende wurden Holzhütten auf einem Abenteuerspielplatz in Eversten aufgebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Werkzeug. (75916)

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder andere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 0441-790-4115 in Verbindung zu setzen.

