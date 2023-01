Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruchdiebstahl in Wohnmobil++Räuberischer Diebstahl - Zeugenaufruf++Radfahrer leicht verletzt - Transporterfahrer flüchtet++

Oldenburg (ots)

++Einbruchdiebstahl in Wohnmobil++ In der Zeit von Dienstag bis Freitag dieser Woche kam es zu einem Einbruch in ein abgestelltes Wohnmobil, auf einem Firmengelände in Oldenburg Etzhorn. Die unbekannte Täterschaft verschafft sich Zugang zu dem vollständig eingezäunten Firmengelände und hebelt eines der abgestellten Wohnmobile auf. Die Täterschaft hatte es dabei auf elektronische Einbauteile abgesehen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 8000 EUR.

++Räuberischer Diebstahl - Zeugenaufruf++ Am Freitagabend gegen 17:25 Uhr kam es in einem Lidl-Markt an der Alexanderstraße in Oldenburg zu einem räuberischen Diebstahl. Die beiden männlichen und jugendlich wirkenden Täter erbeuteten dabei einen Akkuschrauber im Wert von 149 EUR. Eine Kundin, die sich den Tätern in den Weg stellte, wurde dabei weggeschubst aber nicht verletzt. Die Täter konnten entkommen. Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder den Tätern machen können werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0441/790-4115 zu melden.

++Radfahrer leicht verletzt - Transporterfahrer flüchtet++ Am Donnerstag Nachmittag gegen 16:30 Uhr, kam es am Berliner Platz Einmündung Maastrichter Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporterfahrzeug und einem Radfahrer. Der Fahrradfahrer wollte die Maastrichter Straße Richtung Donnerschweer Straße überqueren. Ein Transporterfahrer bog zu diesem Zeitpunkt in die Maastrichter Straße ab und erfasste seitlich den Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden und zog sich Handabschürfungen zu. Das Fahrrad wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Transporterfahrer setzte seine Fahrt ungehindert fort. Bei dem Transporter soll es sich um ein anthrazitfarbendes Fahrzeug mit Emder Zulassung handeln. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem flüchtigen Transporter machen können werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0441/790-4115 zu melden. -67011

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell