POL-OL: ++ Tödlicher Verkehrsunfall in Oldenburg - Zeugen gesucht ++

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitag, den 13.01.2023 gegen 13:49 Uhr eine 84-jährige Radfahrerin tödlich verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr die 84-jährige Oldenburgerin mit ihrem Pedelec den Geh- und Radweg der Edewechter Landstraße in Richtung Friedrichsfehn. In Höhe der linksseitigen Einmündung des Kavallerieweges fuhr die 84-Jährige unvermittelt nach links auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden PKW eines 67-Jährigen aus Jever. Trotz notärztlicher Versorgung und Reanimation am Unfallort, erlag die 84-Jährige wenig später ihren schweren Verletzungen im Evangelischen Krankenhaus Oldenburg.

Der 67-jährige Fahrzeugführer und seine 66-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock und wurden seelsorgerisch betreut. Die Edewechter Landstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (66241)

