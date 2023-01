Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Ältere Dame wird Opfer eines Raubüberfalls in Rastede

Am Montag, 16.01.23, um 09:15 Uhr, klingelt es an der Haustür einer 84-jährigen Frau, die in 26180 Rastede/ Barghorn, Ringstraße, wohnt und zu der Zeit alleine im Haus ist. Als sie die Tür öffnet, steht dort eine männliche, maskierte Person. Der Täter fragt das Opfer mit osteuropäischem Akzent: "Wo Geld, wo Geld". Er drängt die alte Dame zurück ins Haus, geht mit ihr durch die Küche ins Schlafzimmer. Dort entdeckt er ihre Handtasche. Er öffnet die Tasche und entnimmt aus der darin befindlichen Geldbörse Bargeld. Die 84-jährige will ihn darin hindern. Der Täter schubst das Opfer von sich weg. Die Frau kommt zu Fall und zieht sich bei dem Aufprall auf einen in einer Ecke stehenden Rollator eine Kopfverletzung zu. Der Täter flüchtet anschließend durch den Garten. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Alter unbekannt, ca. 170cm groß, dunkle Maske, dunkle Kopfbedeckung (Skimütze, o.ä.), dunkle Lederjacke, dunkle Hose. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gefasst werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen.

