POL-OL: +++ Oldenburg: Mehrere Autos in der Gneisenaustraße beschädigt - Tatverdächtiger schlägt um sich +++

Oldenburg (ots) - +++Verkehrsunfall auf A293: Klein-Lkw fährt auf Sicherungsanhänger+++ Am 16.01. gegen 9:15 Uhr befährt ein 70jähriger Fahrzeugführer eines 6t Klein-Lkw Mitsubishi Fuso eines Handwerkerbetriebes aus dem LK Oldenburg die A293 in Richtung Autobahndreieck West. Der Hauptfahrstreifen ist zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Arbeiten an der ...

