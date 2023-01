Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges E-Mountainbike gestohlen

Bild-Infos

Download

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zum Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes kam es am frühen Nachmittag des gestrigen Tages in Heiligenstadt. Der 25- jährige Besitzer hatte das Fahrrad am Liesebühl abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Nach seiner Rückkehr waren weder Fahrrad noch Schloss mehr an Ort und Stelle. Das Fahrrad der Marke "Haibike Fullnine 6" in der Farbe grün/ neon-gelb hatte einen Wert von über 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder Tätern nimmt die Polizei Heiligenstadt unter 03606/ 6510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell