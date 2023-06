POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Aglasterhausen: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montag in Agasterhausen und flüchtete anschließend. Zeugen beobachteten zunächst, wie eine Person mit ihrem Kleinwagen vorwärts in eine Einfahrt in der Häldenstraße einfuhr, um dort mehrere Personen einsteigen zu lassen. Als sie rückwärts wieder aus der Einfahrt herausfuhr, stieß sie gegen einen Stromkasten und verschob diesen dadurch. Der Verursacher hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Aglasterhausen: Wippe auf Spielplatz in Brand gesteckt

Bislang Unbekannte steckten am Montagabend eine Wippe auf einem Spielplatz in der Straße "Neue Schulstraße" in Aglasterhausen in Brand. Eine Streife des Polizeireviers Mosbach befand sich gegen 23.50 Uhr auf Streifenfahrt, als den Beamten eine starke Rauchentwicklung vom Spielplatz her auffiel. Beim Eintreffen der Polizisten konnten diese eine im Vollbrand befindliche Wippe feststellen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Mosbach: Polizeibeamte angegriffen

Weil ein 26-Jähriger alkoholisiert in einem Linienbus randalierte wurde am Montagabend die Polizei in die Hauptstraße in Mosbach gerufen. Selbst beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung gegen 18.35 Uhr verhielt sich der erkennbar alkoholisierte Mann sehr unkooperativ und aggressiv. Mehrfachen Aufforderungen in mehreren Sprachen, den Bus zu verlassen kam der Mann nicht nach. Als er schließlich von den Beamten ergriffen werden sollte, begann er, sich mit körperlicher Gewalt gegen die Maßnahme zu wehren und riss einem Beamten beinahe den Einsatzgürtel vom Körper. Der Mann konnte schließlich in Gewahrsam genommen werden und musste bis zum Folgetag in einer Zelle bleiben. Verletzt wurde beim Einsatz niemand.

Buchen: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

3.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Montagvormittag an einem VW in der Abt-Bessel-Straße in Buchen. Der Unbekannte streifte zwischen 10 Uhr und 10.40 Uhr an dem auf dem Parkplatz neben einer Postfiliale abgestellten PKW entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am PKW konnte eine blaue Lackspur gesichert werden, die eventuell zum Unfallverursacher gehört. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

