Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: E-Bike gestohlen

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Sonntag, 9 Uhr, ein hochwertiges E-Bike in der Schillerstraße in Ingelfingen. Die 58-jährige Besitzerin stellte das Pegasus Premio EVO 10 Lite in schwarz-weiß unter einem Vordach in ihrem Hinterhof ab und verschloss es. Als sie zurückkam, befand sich das Fahrrad nicht mehr dort. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell