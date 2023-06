Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A81/Abstatt - Unfälle mit sechs beteiligten Fahrzeugen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro sind das Ergebnis zweier Unfälle auf der Autobahn 81 am Dienstagmorgen bei Abstatt. Gegen 7 Uhr ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Untergruppenbach und Ilsfeld in Fahrtrichtung Stuttgart der erste Auffahrunfall. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr eine 27-jährige Seat-Fahrerin auf einen vor ihr verkehrsbedingt abbremsenden Jeep eines 33-Jährigen auf. Kurz darauf kam es zu einem Folgeunfall, kurz hinter der ersten Unfallstelle, als ein 26-Jähriger mit seinem Chevrolet Camaro, vermutlich aufgrund den besonderen örtlichen Verhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, auf den Ford Transit einer 34-Jährigen auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf den Audi eines 26-Jährigen aufgeschoben. Der Audi wiederum krachte in das Heck des davor fahrenden BMWs eines 19-Jährigen. Der Camaro-Fahrer und die Ford-Lenkerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Bis auf den BMW mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Im Rahmen der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn 81 für circa 2,5 Stunden teilweise gesperrt.

Heilbronn: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung im Straßenverkehr gesucht

Nachdem ein Verkehrsteilnehmer einen anderen Autofahrer am Dienstagmorgen in Heilbronn körperlich angegriffen hat, sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Gegen 9.30 Uhr hielt ein 38-jähriger Ford-Fahrer mit seinem PKW an der roten Ampel an der Kreuzung Großgartacher Straße/Hünderstraße. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Mann nicht sofort an, was einen dahinter wartenden 49-Jährigen dazu veranlasste, mit seinem Ford zum Überholen anzusetzen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens gelang es ihm allerdings nicht, den Überholvorgang abzuschließen. Da nun der Verkehr stockte, musste der 38-Jährige sein Fahrzeug erneut anhalten. Daraufhin soll der 49-Jährige aus seinem Auto ausgestiegen sein und zunächst gegen die Scheibe des Jüngeren geschlagen haben. Nachdem dieser das Fenster herunterließ, soll der 49-Jährige sich in den PKW gelehnt und ihn am Hals gepackt haben. Anschließend schlug der Ältere dem 38-Jährigen noch gegen den Kopf. Hierbei zog dieser sich leichte Verletzungen zu. Da zur Tatzeit an der Tatörtlichkeit reger Verkehr herrschte, hofft die Polizei auf Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

