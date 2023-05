Rees-Empel (ots) - Am Montag (29. Mai 2023) kam es gegen 16:20 Uhr an der Reeser Straße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Autofahrer war mit seinem Fiat Fiorino aus Fahrtrichtung Empel kommend unterwegs, als er in einer Kurve in den Begegnungsverkehr geriet. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad, auf welchem sich zwei Personen ...

mehr