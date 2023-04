Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bikerin stürzt bei Unfall in Nammen

Porta Westfalica (ots)

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend eine 24 Jahre alte Motorradfahrerin offenbar leichtere Verletzungen zugezogen.

Zuvor hatte die Portanerin gegen 19 Uhr auf einem Motorrad der Marke BMW die Laurentiusstraße in nördlicher Richtung befahren. Zur gleichen Zeit war eine 39-jährige Audi-Fahrerin - ebenfalls aus Porta Westfalica - in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs und wollte in der abknickenden Vorfahrt geradeaus in die Straße "Nammer Platz" einfahren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Bikerin in der dortigen Linkskurve dem Auto aus, verlor die Kontrolle über ihre Maschine und prallte gegen die Bordsteinkante. Anschließend touchierte sie eine Mauer und stürzte mit dem Motorrad zu Boden. Rettungskräfte brachten die 24-Jährige nach einer Erstbehandlung ins Klinikum Minden. Die Autofahrerin blieb unversehrt.

