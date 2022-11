BPOL-TR: Reisezug im Bahnhof Cochem besprüht

Koblenz (ots) - Eine Streife der Bundespolizei nahm am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, eine alkoholisierte und aggressive Frau am Hauptbahnhof Koblenz in Gewahrsam. Die 57-Jährige fuhr ohne gültigen Fahrschein im IC 920, beleidigte einen Fahrgast und warf das von dem Fahrgast ausgeliehene Ladekabel in Richtung eines Bahn-Mitarbeiters. Dieser trug infolgedessen eine Verletzung im Gesicht unterhalb des linken Auges ...

mehr