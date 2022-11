Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Erregung öffentlichen Ärgernisses - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Die Bundespolizei Trier sucht Zeugen anlässlich eines Vorfalls am 10.11.2022 gegen 21:50 Uhr im ICE 2210 zwischen Bingen und Koblenz.

Laut Mitteilung einer Reisenden fasste sich ein Mann in seine Hose und nahm sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil vor. Dabei hielt er ein Küchenmesser in seiner Hand. Kurz vor Ankunft im Hauptbahnhof Koblenz verließ der Mann seinen Sitzplatz, ging durch zwei Zugwaggons hindurch - wobei er das Küchenmesser vor seiner Brust hielt - und schloss sich in der Zugtoilette ein.

Eine Streife der Bundespolizei nahm den Mann schließlich fest. Derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde der Vorfall von weiteren Bahnreisenden wahrgenommen.

Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0651 - 43678-0 zu melden.

