POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach-Neckarelz: Raser rücksichtslos durch Neckarelz gefahren - Zeugen gesucht

Am Montagabend soll ein blauer Mercedes mit Mosbacher Kennzeichen rücksichtslos durch die Bahnhofstraße in Neckarelz gefahren sein. Gegen 18.25 Uhr wurden Passanten auf den PKW aufmerksam als dieser vor dem Bahnhofsgebäude von seinem Fahrer beschleunigt und ungewöhnliche Lenkbewegungen durchgeführt wurden. Hierbei sei der PKW über die durchgezogene Haltelinie an der Bushaltespur gefahren und hätte dadurch Passanten erschreckt. Anschließen wäre der Mercedes mit stark überhöhter Geschwindikgeit in Richtung Messplatz gefahren, ohne sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich abzubremsen. Wer kann Angaben zum Fahrer machen oder wurde durch dessen Fahrverhalten gefährdet? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Buchen: Fenster von Schule beschädigt - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro hinterließen Unbekannte am frühen Dienstagmorgen an einer Schule in der Straße "Dr.-Fritz-Schmitt-Ring" in Buchen. Die Täter schlugen zwischen 4.30 Uhr und 6.50 Uhr neben dem Ein- und Ausgang zum Schulhof eine Glasscheibe ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden. Limbach: Verkehrskontrollen mit 17 Anzeigen

Insgesamt 17 Anzeigen mussten Polizeibeamte des Reviers Mosbach am Dienstagmorgen bei Verkehrskontrollen auf der Ringstraße in Limbach fertigen. Die Beamten kontrollierten zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr den Fahrzeugverkehr in beide Fahrtrichtungen. Ein Fahrzeugführer wurde mit über 1,3 Promille im Blut aus dem Verkehr gezogen und muss mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Eine Person gelangte wegen der unerlaubten Benutzung des Mobiltelefons zur Anzeige, 15 Verkehrsteilnehmer wurden wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt zur angezeigt.

