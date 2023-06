Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2023

Heilbronn (ots)

Tatverdächtiger nach Drohung an Schule festgenommen

Einsatzkräfte des Kriminalkommissariats Mosbach sowie des Polizeireviers Buchen konnten nach drei Straftaten, die vergangenen Freitag, am Montag und am heutigen Dienstag in zwei Buchener Schulen bekannt geworden sind, einen ersten Ermittlungserfolg erzielen. An den beiden Schulen wurden im Gebäudeinnern Schriftzüge festgestellt, in denen schwerwiegende Straftaten für die kommenden Tage angedroht waren. Aufgrund der Androhungen wurden durch das Polizeirevier Buchen aber auch durch das zuständige Kriminalkommissariat Mosbach verstärkte Überwachungsmaßnahmen durchgeführt. Parallel dazu liefen die Ermittlungen an. In den Fokus geriet ein Schüler, der am Montag der Schulleitung des Gymnasiums gemeldet hatte, einen Schriftzug mit weiteren Drohungen entdeckt zu haben. Ein ähnlicher Schriftzug wurde in der Schule am Dienstagmorgen entdeckt. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte ein 14-Jähriger, der am Vortrag den Hinweis bei der Schulleitung gegeben hatte, als Tatverdächtiger festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte umfangreiches Beweismaterial u.a. sein Mobiltelefon sichergestellt werden. Die Ermittlungen gegen den 14-Jährigen dauern an. Zudem wird geprüft, ob dem Jugendlichen die Kosten für den Polizeieinsatz in Rechnung zu stellen sind. Ob tatsächlich ein Tatzusammenhang zu einer ähnlich gelagerten Tat am Freitag, 16. Juni 2023, an einer Realschule in Buchen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

