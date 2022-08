Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer stürzt mit 1,84 Promille

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 14.08.2022, gegen 20:20 Uhr, stürzte in der Malchower Kirchenstraße ein Fahrradfahrer in Folge seiner erheblichen Alkoholisierung. Der 69-jährige Mann (deutscher Staatsangehöriger) wies einen Atemalkoholwert von 1,84 Promille auf. In Folge des Sturzes erlitt der Mann Schürfwunden, deren ambulante Behandlung im Krankenhaus erfolgte. Hier wurde dem Mann auch eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. Ein sichtbarer Sachschaden entstand nicht. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen.

