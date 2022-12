Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Schwerin

Bild-Infos

Download

Schwerin (ots)

Am gestrigen Abend kam es in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, eine davon schwerverletzt. Gegen 19.05 Uhr befuhr ein 57-jähriger Schweriner mit einem VW die Ludwigsluster Chaussee stadteinwärts. In Höhe Haselholz geriet er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu; seine Beifahrerin, eine 37-jährige Schwerinerin, erlitt ebenfalls Verletzungen. Beide Personen mussten in das Klinikum gebracht werden. Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die beiden Verletzten verfügen über die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell