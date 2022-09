POL-OS: Ostercappeln/Haaren: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Osnabrück (ots) - Zwei Pkw des Herstellers Lexus wurden in Osnabrück zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag entwendet. In der Ulrichstraße wurde zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 07 Uhr ein grauer Lexus UX250H entwendet, der zuletzt mit dem Kennzeichen OS-UX10 geführt wurde. In der Wilhelm-Kelch-Straße wurde am Donnerstag zwischen 07 Uhr und 14:15 Uhr ein grauer Lexus UX250H entwendet, der zuletzt mit dem ...

mehr