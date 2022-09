Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte/Herringhausen: Unbekannte beschädigten Mini Cooper - Polizei sucht Zeugen

Bohmte (ots)

Bereits vergangenen Samstagabend, zwischen 19.40 Uhr und 20.20 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Straße "Eueweg" in Herringhausen die Scheiben sowie Scheinwerfer eines BMW vom Typ "Mini Cooper S". Der weiß-schwarze Kleinwagen war am Fahrbahnrand kurz vor der Kanalbrücke abgestellt worden. Durch die starken Beschädigungen ist ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Bohmte unter 05471/9710 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell