Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Roller gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bad Rothenfelde (ots)

Zwischen Dienstagabend (21.30 Uhr) und Mittwochmorgen (10 Uhr) haben Unbekannte in der "Versmolder Straße" einen Roller vom Typ "Orbit" gestohlen. Das blau-schwarze Leichtkraftrad war in Höhe der Hausnummer "20" geparkt und mittels Lenkradschloss gesichert. Möglicherweise ist der Roller noch mit originalen Versicherungskennzeichen (809RIV) unterwegs. In jüngster Vergangenheit ereigneten sich in Bad Rothenfelde ähnliche Diebstähle mit der Zielrichtung auf motorisierte Zweiräder. Die Polizei aus Bad Rothenfelde sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05424/293290 oder 05421/921390 zu melden.

