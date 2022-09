POL-OS: Osnabrück: Zwei Lexus entwendet

Bohmte (ots) - Bereits vergangenen Samstagabend, zwischen 19.40 Uhr und 20.20 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Straße "Eueweg" in Herringhausen die Scheiben sowie Scheinwerfer eines BMW vom Typ "Mini Cooper S". Der weiß-schwarze Kleinwagen war am Fahrbahnrand kurz vor der Kanalbrücke abgestellt worden. Durch die starken Beschädigungen ist ein Schaden in ...

mehr