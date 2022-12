Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von mehreren Katalysatoren in Schwerin

Schwerin (ots)

Unbekannte Tatverdächtige sind in der Nacht vom 19.12. zum 20.12. auf das Firmengelände eines Autohauses in der Werkstraße in Schwerin/ Wüstmark eingedrungen. Dort wurden von mehreren Fahrzeugen die Katalysatoren abmontiert und entwendet. Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf über 20.000 Euro. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer im besagten Tatzeitraum verdächtigte Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sicher unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 oder -1560 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell