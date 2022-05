Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickbetrüger erschleicht sich Zutritt in Wohnung - Senior bestohlen

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (28.04.) klingelte gegen 11 Uhr ein Unbekannter an der Tür eines Seniors an der Straße "Schützendelle". Er behauptete, dass man sich von früher her kenne, und gab sich wie ein "alter Bekannter". So erschlich er sich Zutritt zur Wohnung des lebensälteren Meerbuschers. Der Unbekannte verwickelte ihn in ein Gespräch, verkündete, er wolle ihm eine Lederjacke schenken und sorgte nebenbei dafür, dass man durch einige Räume ging. Nach etwa einer Viertelstunde verließ der Mann das Haus wieder. Der Senior stellte später fest, dass eine Schmuckschatulle samt Inhalt entwendet worden war.

Der Unbekannte soll zwischen 30 und 35 Jahre alt gewesen sein, hatte dunkle Haare und war circa 170 Zentimeter groß. Er war dunkel gekleidet. Sein Erscheinungsbild beschrieb der Zeuge als "südeuropäisch". Ein Komplize, der unbemerkt in die Wohnung gelangt ist, während der Meerbuscher abgelenkt war, ist nicht auszuschließen.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit im Bereich der Straße "Schützendelle" verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Kriminelle sind erfindungsreich, wenn es darum geht, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen - zumeist Senioren. Der beste Schutz ist, die Maschen der Betrüger zu kennen. Informationen finden Sie auch im Internet. Die Broschüre "Gemeinsam gegen Betrug" gibt Ihnen viele wichtige Tipps und Informationen und ist frei im Netz abrufbar: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/gemeinsam-gegen-betrug

