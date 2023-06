POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagabend in Heilbronn einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 17.10 Uhr befuhr eine 67-Jährige mit ihrem Mercedes die Neckargartacher Brücke in Fahrtrichtung Neckargartach. Zeitgleich war dort ebenfalls der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem PKW unterwegs. Als sich dieser auf den Ausfädelungsstreifen fuhr, streifte er mit seinem Fahrzeug den Mercedes der 67-Jährigen und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: PKW Aufbruch - Täter festgenommen

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte am Mittwochmorgen ein PKW-Aufbrecher in Heilbronn festgenommen werden. Die Frau meldete gegen 2.45 Uhr eine männliche Person, die mit einer Taschenlampe in der Hand an einem, in der Frankfurter Straße geparkten, PKW hantierte. Kurz zuvor hatte sie gehört wie eine Scheibe zu Bruch ging. Durch Streifen des Polizeireviers Heilbronn konnte kurz darauf ein Fahrzeug mit eingeschlagener Beifahrerscheibe an der Örtlichkeit festgestellt werden. Aufgrund der ausführlichen Beschreibung des Täters konnte am Hauptbahnhof eine Person kontrolliert werden, auf die die Beschreibung passte. Der 23-Jährige führte eine Tasche mit sich, in welcher sich mutmaßliches Diebesgut aus dem PKW befand. Außerdem wurde eine EC-Karte aufgefunden, welche auf eine weibliche Person ausgestellt war. An der Wohnanschrift der Kartenbesitzerin konnten die Polizisten einen Audi mit eingeschlagener Scheibe auf der Fahrerseite feststellen. Die 30-Jährige Besitzerin des Fahrzeugs und der EC-Karte konnte im Anschluss Teile des Diebesgutes als ihr Eigentum identifizieren. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Talheim: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zu Beginn der Woche in Talheim und flüchtete anschließend. Ein 27-Jähriger hatte seinen BMW am Montagmittag, gegen 12.20 Uhr, im Römerweg abgestellt. Als er am nächsten Morgen, gegen 7.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

