Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Stuhl an Gebetshaus in Brand gesetzt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Brand an einer Moschee an der Straße Am Freistuhl in Hassel ist die Polizei am Samstag, 8. April 2023, gerufen worden. Zeugen waren gegen 16.15 Uhr auf einen brennenden Stuhl an einem Nebengebäude des Gebetshauses, das auch von einem Fußballverein genutzt wird, aufmerksam geworden. Nachdem sie das Feuer mit eigenen Mitteln gelöscht hatten, alarmierten sie die Polizei. Die sucht nun nach zwei tatverdächtigen Kindern und weiteren Zeugen. Beide Kinder sind männlich, etwa 12 bis 14 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß bei einer schlanken Statur. Ein Junge hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Jogginghose sowie weiße Turnschuhe und eine schwarze Kappe mit weißem Logo. Der andere unbekannte Junge hatte blonde Haare und war mit einer schwarzen Winterjacke, einer grauen Jogginghose sowie einer beigefarbenen Kappe bekleidet. Hinweise zu den Gesuchten bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell