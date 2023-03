POL-HI: Täter nutzen kurze Abwesenheit aus

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (bef). Ein E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz fiel am heutigen Tage, den 15.03.2023, einer Streife der Polizei Bad Salzdetfurth auf. Gegen 12:00 Uhr kontrollierten die Beamten den Fahrer des Elektrokleinstfahrzeuges in der Straße Am Ziegenberg. Dabei wurde festgestellt, dass das an dem Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen in grüner Farbe noch aus dem Jahr 2022 ...

