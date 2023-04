Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag Abend gegen 21:43 Uhr befuhr ein 21-jähriger Gelsenkirchener die Straße "Am Mühlenteich" in Erle mit seinem Pkw. An der Kreuzung "An der Gräfte" verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und prallte mit großer Wucht in ein geparktes Fahrzeug. Der geparkte Pkw wurde dadurch ca. 20m verschoben und kam in einer Grünfläche zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Da bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch im Atem festgestellt wurde, musste er zur Blutentnahme mit zur Polizeiwache. Sowohl er als auch sein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell