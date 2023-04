Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Straftaten mit Leidenschaft gesammelt

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Ein 29jähriger Fahrzeugführer wurde am Freitagmorgen durch eine Polizeistreife auf der Unkelstraße in Schalke angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten die Beamten starken Marihuana-Geruch im Pkw feststellen. Nachdem eine richterliche Anordnung zur Durchsuchung des Pkw eingeholt wurde, fanden die Beamten im Fahrzeug 2 Joints, 8 Gramm Marihuana in einer Druckverschlusstüte sowie in 3 großen Kartons zusätzlich 152 Cannabis-Pflanzen. Nachdem der Fahrer festgenommen wurde, konnte in der Wache festgestellt werden, dass er falsche Personalien angegeben hatte und gegen ihn 2 Haftbefehle vorlagen. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter Betäubungsmittel-Einfluss. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen.

Den 29jährigen erwartet neben der Vollstreckung der Haftbefehle ein weiteres ausgedehntes Strafverfahren wegen Besitzes von und Handel mit Betäubungsmittel, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss sowie Urkundenfälschung

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell