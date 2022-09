Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen; Einbruch in Bauwagen; Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Bei Rot über die Ampel

Eine Rotlichtfahrt hat zu einem heftigen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Betzingen geführt. Ein 86-Jähriger befuhr kurz nach 15 Uhr mit einem Opel Meriva die L 384 von Ohmenhausen herkommend. Nach der Überführung der B 28 missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Opel Crossland X eines 55 Jahre alten Mannes. Dieser war von der Ausfahrt der B 28 herkommend geradeaus in Richtung Julius-Kemmler-Straße unterwegs. Der Wagen des Unfallverursachers stieß so unglücklich gegen die hintere rechte Seite des SUV, dass sich dieser überschlug und auf der Seite liegenblieb. Der 55-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 28.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Esslingen (ES): Radfahrerin beim Ausfahren übersehen

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Esslingen erlitten. Eine 51-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit einer Mercedes-Benz A-Klasse von einer Grundstücksausfahrt herkommend auf die Plochinger Straße eingefahren. Hierbei übersah sie die von links kommende, 28 Jahre alte Radlerin, die in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 1.000 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Baucontainer aufgebrochen (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte auf einem Firmengelände in der Plochinger Straße mehrere Baucontainer aufgebrochen. Im Zeitraum zwischen Montag, 17.15 Uhr und Dienstag, sechs Uhr verschafften sie sich zunächst Zugang zu dem umzäunten Gelände und brachen dort insgesamt drei Baucontainer auf. Daraus entwendeten sie mehrere Werkzeuge und Baumaschinen, die sie ersten Ermittlungen zufolge mithilfe eines auf dem Gelände befindlichen Radladers in ein unbekanntes Fahrzeug luden. Anschließend machten sie sich unerkannt aus dem Staub. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07022/ 9224-0. (sr)

Burladingen (ZAK): Nach Unfall Führerschein weg

Ein Unfallverursacher hat am Dienstagabend seinen Führerschein abgeben müssen. Der 27-Jährige war kurz nach 18.30 Uhr mit einem Audi A4 auf der K 7161 von Salmendingen herkommend in Richtung Melchingen unterwegs. Beim Linksabbiegen in die L 385 in Richtung Talheim nahm der Pkw-Lenker einem von links kommenden, 67 Jahre alten Motorradfahrer die Vorfahrt. Der Biker leitete beim Erkennen des Pkw eine Vollbremsung ein. Hierbei stürzte er zu Boden und rutschte in den Grünstreifen. Es kam zu keiner Berührung mit dem Audi. Der 67-Jährige zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. An seiner Yamaha entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Sie musste von einem Abschleppwagen abtransportiert werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mehreren Anzeigen durch das Polizeirevier Balingen sieht ein 57-Jähriger seit Dienstagabend entgegen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Mann im Bereich Panoramastraße / Schubertstraße mit einem Motorroller unterwegs und kam dabei zu Fall. Ein Zeuge verständigte daraufhin gegen 22.15 Uhr die Einsatzkräfte. Vor Ort stellen die Beamten bei dem augenscheinlich unverletzt gebliebenen 57-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholwert von deutlich über zwei Promille fest. Außerdem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Darüber hinaus bestand für das Kleinkraftrad kein Versicherungsschutz. Das angebrachte Versicherungskennzeichen war auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden. Der 57-Jährige musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Der Motorroller wurde sichergestellt. (mr)

Albstadt (ZAK): In Bauwagen eingebrochen (Zeugenaufruf)

In der Weißdornstraße in Tailfingen ist in den vergangenen Tagen ein Bauwagen aufgebrochen worden. Im Zeitraum zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 16:20 Uhr öffneten Unbekannte mit brachialer Gewalt ein Fenster und gelangten so ins Innere des Wagens. Hier entwendeten sie mehrere Werkzeuge im Wert von rund 2.500 Euro und verließen den Tatort unerkannt. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07432/ 955-0 entgegen. (sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell