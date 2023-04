POL-GE: Raubüberfall mit Schußwaffe

Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Erle. Der Unbekannte wird verdächtigt, am Sonntag, 22. Dezember 2022, gegen 12.50 Uhr, Elektroartikel aus dem Geschäft an der Ulrichstraße entwendet zu haben. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige ...

