Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand zweier Garagen mit angrenzendem Wohnhaus

Filsen (ots)

Am Freitagmittag, den 20.01.2023, kam es zu einem Brand in der Ortsrandlage von Filsen. Aus bislang noch ungeklärten Gründen entfachte ein Feuer an zwei zusammenstehenden Garagen. Dieses griff schnell auf die Garagen selbst, als auch auf die Gartenlaube und die angrenzende Hecke über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Filsen, Osterspai, Kamp-Bornhofen und Braubach konnte das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Nichtsdestotrotz ist an der Hausfassade, den beiden Garagen und dessen Interieur erheblicher Sachschaden entstanden. Dieser wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

