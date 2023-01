Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sperrung der K 127 nach Lkw-Unfall

Breitenau (ots)

Am Donnerstagvormittag verlor der 38-jährige Fahrer eines auf der K 127 von Ransbach-Baumbach in Richtung Wittgert fahrenden Lkw mit Anhänger in dem Gefälle trotz Winterreifen mit ausreichender Profiltiefe und deutlich reduzierter Geschwindigkeit auf der glatten, schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über den 40-Tonner und konnte diesen nicht mehr bremsen. Der Lkw rutschte etwa 150 Meter bis er mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte und quer zur Fahrbahn zum stehen kam. Der Unfallverursacher verlor hierbei Teile seiner aus Tontöpfen bestehenden Ladung. Beide Lkw gerieten durch den Zusammenstoß in den Straßengraben und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die K127 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

