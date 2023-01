POL-PDMT: Wintereinbruch, Verkehrsunfälle und querstehende LKW`s

Altendiez (ots) - Am Dienstag, den 17.01.2023, kam es in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Grubenstraße. Der oder die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Haus und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Fündig wurden sie hierbei in Form diverser Schmuckstücke. Zeugen, die am Tattag oder auch an den vorangegangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, ...

mehr