Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruchserie in Kindertagesstätten

Hamm-Mitte (ots)

Eine Serie von Einbrüchen in gleich drei Kindertagestätten verzeichnete die Polizei über die Weihnachtsfeiertage. Zwischen Heiligabend, 11 Uhr und dem 2. Weihnachtstag, 14.30 Uhr wurden gleich drei Einrichtungen von unbekannten Eindringlingen heimgesucht. Tatbetroffen war je eine Kindertagesstätte auf dem Liebfrauenweg, auf der Schellingstraße sowie auf der Bradfordstraße. Beim Einbruch auf dem Liebfrauenweg hebelten der oder die Unbekannten ein Gartentor sowie die Zugangstür des Gebäudes auf. Über gegebenenfalls erlangte Gegenstände können bislang keine Angaben gemacht werden. Im Falle der Schellingstraße erlangten unbekannte Täter wiederum durch Aufhebeln eines Gartentores sowie der Terassentür Zugang zum Inneren der Tagesstätte. Im Bereich weiterer Zugangsmöglichkeiten konnten ebenfalls Hebelmarken festgestellt werden. Es wurde ein Laptop sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet. Dritter im Bunde ist ein Einbruch in eine Kindertagesstätte auf der Bradfordstraße. Unbekannte drangen nach Aufbrechen einer Notfalltür in das Gebäude ein und hebelten dort weitere verschlossene Türen und Behältnisse auf. Als Tatbeute erlangten sie mehrere Laptops sowie Bargeld. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht die Polizei von einem angerichteten Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro aus. Der Wert der erlangten Beute kann bisher auf zirka 3500 Euro geschätzt werden. Ein Tatzusammenhang ist derzeit nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder vorbeikommende Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell