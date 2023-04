Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit in Bäckerei

Gelsenkirchen (ots)

Offenbar wegen eines Parkplatzes ist es am Montagabend, 10. April 2023, zu einer handfesten Auseinandersetzung in der Altstadt gekommen. Ein 41 Jahre alter Gelsenkirchener war gegen 20.50 Uhr in einer Bäckerei in der Hansemannstraße, als vier Männer den Laden betraten. Es kam offenbar zu Diskussionen wegen eines Parkplatzes, woraufhin die Männer den 41-Jährigen wiederholt schlugen, bis dieser zu Boden ging. Dort traten sie nochmals mehrfach den Gelsenkirchener. Anschließend verließen die Männer den Tatort mit einem schwarzen Kleinwagen der Marke "Renault". Der 41-Jährige ging nach Hause, von wo aus er die Polizei alarmierte. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten den Gelsenkirchener medizinisch.

Die Tatverdächtigen waren etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, waren allesamt dunkel gekleidet und sprachen arabisch. Zwei waren von muskulöser Statur, hatten einen schwarzen Vollbart sowie schwarze Haare. Ein Dritter hatte einen langen Bart und längere nach links gegelte Haare. Der vierte Mann hatte braune Haare und einen schwarzen Bart.

Zeugenhinweise zu den Tatverdächtigen bitte telefonisch an die Polizei unter der 0209 365 7512 oder unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell