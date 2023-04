Polizei Essen

POL-E: Essen: 46-Jährige ortet ihr gestohlenes Rad - Transporter mit Diebesgut sichergestellt

Essen (ots)

45359 E.-Schönebeck / 45141 E.-Altenessen:

Am 12. März bemerkte eine 46-Jährige, dass ihr Fahrrad aus einer Garage in der Herbrüggenstraße entwendet worden war. Durch einen Tracker konnte sie das gestohlene Rad am 7. April in einem Gewerbepark "Am Lichtbogen" orten. Die 46-Jährige informierte die Polizei, die vor Ort einen geparkten weißen Transporter fand. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Auf der Ladefläche befanden sich das Fahrrad der 46-Jährigen sowie 34 weitere Fahrräder - hauptsächlich Pedelecs. Die Räder waren zum Teil bereits demontiert und verpackt worden.

Der Halter des Transporters ist ein 29-jähriger Rumäne aus Essen, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist, unter anderem wegen Eigentumsdelikten.

Da bisher erst 7 der 35 Räder zugeordnet werden konnten, bittet die Polizei Essen, dass sich mögliche Geschädigte unter 0201/829-0 melden./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell