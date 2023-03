POL-PPWP: Wer hat den Mercedes-Transporter gerammt?

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in der Richard-Wagner-Straße in die Räume einer Bildungseinrichtung eingebrochen. Die Einbrecher stahlen unter anderem mehrere Laptops und Beamer sowie eine Dokumentenkamera. Die Täter brachen zahlreiche Türen auf. Sie hinterließen einen erheblichen Sachschaden. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro aus. Zeugen, die Verdächtiges ...

