Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Restaurant

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Montag suchten Unbekannte in der Ebertstraße ein Restaurant auf, nicht etwa, um dort zu essen - Langfinger machten sich ans Werk. Die Diebe stiegen zwischen 22 Uhr und 7:15 Uhr durch ein unverschlossenes Fenster ein. Sie stahlen die Kasse mit Bargeld. Die Täter erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Betrag. Wegen des Einbruchs ermittelt die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und bitten um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell