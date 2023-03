Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verwirrter Pkw-Fahrer verursacht vermutlich mehrere Unfälle

Kaiserslautern (ots)

Am heutigen Montagabend, gegen 20:00 Uhr, meldete eine Zeugin, dass ein Pkw in der Fackelstraße gegen einen Laternenmast gefahren sei. Vor Ort konnten die Polizeibeamten den 32-jährigen Fahrer des Fahrzeugs antreffen, der einen verwirrten Eindruck erweckte und weder Angaben zu seiner Fahrstrecke, noch zum Unfallhergang machen konnte. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten am Pkw diverse frische Streifschäden festgestellt werden, sodass die aufnehmenden Beamten davon ausgehen, dass der 32-Jährige unter Umständen noch weitere Verkehrsunfälle an nicht bekannten Orten verursacht haben könnte. Daher bittet die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2, dass sich eventuell weitere Geschädigte, oder Zeugen, unter der Telefonnummer 0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de melden. |pvd

