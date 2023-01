Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbrüche in der VG Brohltal - Polizei bittet um Hinweise

Burgbrohl/Niederzissen (ots)

Der Polizei Remagen wurden im Zeitraum vom 13.01.2023 bis zum 14.01.2023 insgesamt vier Einbrüche aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Brohltal gemeldet. Drei Einbrüche ereigneten sich in der Ortslage von Burgbrohl (Erlenstraße & Lindenstraße). Hier verschafften sich die Täter in einem Fall durch aufhebeln eines Fensters bzw. in zwei Fällen durch aufhebeln der Terassentüren Zutritt zu den Häusern. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Ortslage Niederzissen (Königsfelder Allee). In diesem Fall gelangten die Täter ebenfalls durch aufhebeln der Terrassentüre in das Haus.

In allen Fällen nutzen die Täter die Abwesenheit der Bewohner, um die Häuser nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde in allen Fällen Bargeld und Schmuck entwendet.

Die Polizei Remagen bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02642-93820 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell