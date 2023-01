POL-PDMY: Brohl-Lützing - Abschlussmeldung- Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Schuld (ots) - Am 14.01.2023 gegen 00:00 Uhr wurde die Polizei Adenau durch einen aufmerksamen Zeugen, über einen augenscheinlich alkoholisierten Fahrzeugführer in der Ortslage Schuld in Kenntnis gesetzt. Im Rahmen der Fahndung nach dem PKW konnte dieser nur kurze Zeit später, noch in der Ortslage geparkt, jedoch mit dem Fahrzeugführer besetzt, angetroffen werden. Der Fahrzeugführer, ein 37-jähriger Mann aus dem ...

mehr