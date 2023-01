POL-PDMY: Trunkenheitsfahrt, Bedrohung und Beleidigung

Adenau (ots) - Am 13.01.2022 zwischen 17:00 und 18:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher auf Höhe der Shishabar in der Hauptstraße in Adenau einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR. Zeugen, die möglicherweise den Verkehrsunfall beobachtet haben oder ...

