POL-PPWP: Auto unverschlossen - Geldbeutel weg

Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist die Polizei am Sonntagabend in den Hilgardring gerufen worden. Zeugen hatten gegen halb neun telefonisch mitgeteilt, dass sich mehrere Jugendliche vor einem Wohnblock prügeln würden. Vor Ort trafen die Polizeibeamten drei Minderjährige an, die offenbar an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Ein 14-Jähriger hatte Verletzungen im Gesicht ...

mehr