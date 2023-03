Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vor oder nach Unfall Alkohol getrunken?

Bild-Infos

Download

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen eine Frau aus dem Landkreis. Die 42-Jährige steht im Verdacht, am Sonntagnachmittag in Mehlingen ein geparktes Auto gerammt und beschädigt zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte kurz nach 16 Uhr in der Niedermehlinger Straße beobachtet, wie ein Ford Fiesta gegen einen stehenden Toyota Yaris stieß. Obwohl dabei - hörbar - etwas zu Bruch ging, fuhr die verantwortliche Fahrerin einfach weiter. Der Zeuge merkte sich Fahrzeugtyp und Farbe und konnte der Polizei den entscheidenden Hinweis geben.

Die ausgerückte Streife fand das Verursacherfahrzeug wenig später in einer anderen Straße und konnte auch die Halterin in einem der Wohnhäuser ausfindig machen. Die 42-Jährige machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Sie war nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Weil die Frau angab, erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben, wurden ihr mit zeitlichem Abstand zwei Blutproben entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell