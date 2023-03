Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Müll neben die Fahrbahn gekippt

Kaiserslautern (ots)

Eine illegale Müllablagerung ist am Sonntag im Wartenberger Weg entdeckt worden. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass neben der Fahrbahn eine größere Menge Erdaushub sowie Hausmüll und Bauschutt abgeladen wurden.

Ersten Überprüfungen zufolge dürfte der gesamte "Müllberg" mit einem Kipplaster angeliefert worden sein. Die Polizei fragt deshalb: Wer hat in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagmorgen, 7.30 Uhr, einen Lkw beobachtet, der in der Straße rangierte oder stand? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

