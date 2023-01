Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchter Fahrausweisautomatenaufbruch am Haltepunkt Zusenhofen

Zusenhofen (ots)

Gestern Abend versuchten bislang unbekannte Täter den Fahrausweisautomaten am Haltepunkt Zusenhofen aufzubrechen. Gegen 01 Uhr wurde die Bundespolizei Offenburg über die Alarmauslösung am Automaten informiert. Vor Ort wurde durch die Beamten ein Bohrloch am Automaten festgestellt. Es wurde kein Bargeld entwendet und der Automat ist weiterhin funktionsfähig.

