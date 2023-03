Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer vermisst sein Fahrrad?

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein "herrenloses" Fahrrad ist am Samstagmorgen in der Weiherstraße gefunden worden. Ein Schrebergarten-Besitzer entdeckte das Herrenrad in einem kleinen Bachlauf, der an sein Gartengrundstück angrenzt.

Wie das Fahrrad dort hingekommen ist oder wie lange es schon in dem Bachlauf lag, ist aktuell nicht bekannt. Eine Abfrage der Fahrzeugidentifikationsnummer ergab auch keine Hinweise auf den Besitzer oder mögliche Diebstahlsmeldungen.

Die Polizei fragt deshalb: Wo wird das Mountainbike der Marke "Wheeler" mit dem blauen Rahmen vermisst? Oder wer weiß, wer das Fahrrad zuletzt benutzt hat? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-2150. |cri

