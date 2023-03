POL-PPWP: PKW unbefugt genutzt und Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) - Unverschlossen abgestellte Autos bieten Langfingern weiterhin eine gute Gelegenheit. Am frühen Samstagabend konnte im Parkhaus in der Rosenstraße ein 26-Jähriger beim Diebstahl auf frischer Tat erwischt werden. Der Mann machte sich an den abgestellten Fahrzeugen zu schaffen, was einer aufmerksamen Passantin auffiel. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Verdächtigen beim durchwühlen ...

